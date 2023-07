Groninger bouwt aardbevingsbestendige kelder op eigen erf

Een 29-jarige Groningse boer was de schade van aanhoudende aardbevingen zo zat, dat hij besloot zelf een bevingsbestendige mestkelder te maken. De kelder is stevig en ook nog eens waterdicht.

Willard Wigboldus is al jaren druk bezig met de impact van bevingen in zijn provincie. Hij bouwt de kelder in het dorp Garmerwolde, aan de rand van het aardbevingsgebied, op het terrein waar hij met zijn familie woont.

Het woonhuis en de stallen op het erf hangen volgens Wigboldus uit hun voegen, waardoor nu sprake is van een "acuut onveilige situatie", zegt de boer bij RTV Noord. De oude mestkelder is zodanig gescheurd dat mest naar buiten loopt en water naar binnen. "Een tijd terug had ik alle mest uitgereden en bleven de koeien uit de stal. Een paar maanden later stond-ie toch weer vol: alles was volgelopen met water", zegt Wigboldus.

Dat moest beter kunnen, vond hij. Daarom besloot Wigboldus het heft in eigen handen te nemen en zelf een aardbevingsbestendige mestkelder te bouwen. Daarvoor heeft hij een slimme constructie bedacht: in de betonnen muren zijn scheuren gemaakt met daarin een rubberen flap. Bij een aardbeving scheurt de muur op de voorbestemde plek en blijft de kelder toch waterdicht dankzij het rubber.