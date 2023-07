Veel meer mensen verstrekken 'Middel X', OM doet onderzoek

Voor het eerst in Nederland is er iemand veroordeeld voor het op grote schaal verstrekken van een zelfdodingsmiddel. Alex S. kreeg vandaag een gevangenisstraf van 3,5 jaar, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van 'Middel X'. Maar Alex S. is zeker niet de enige. Het OM wil ook andere verstrekkers vervolgen.

Naar twaalf mensen loopt een onderzoek. Vijf daarvan hebben of hadden een band met de Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die ervoor pleit dat mensen voor hun eigen levenseinde kunnen kiezen. Volgens het OM maakten de verdachten het mogelijk dat het dodelijke middel bij bijeenkomsten werd verstrekt, wat leidt tot de verdenking van deelname aan een criminele organisatie.

Deze vijf personen willen niet reageren op de uitspraak vandaag. Hun advocaat benadrukt wél dat ze de suggestie dat de coöoperatie een criminele organisatie zou vormen met kracht verwerpen. CLW stopte twee jaar geleden met de zogenoemde huiskamerbijeenkomsten.

Zelf bepalen

Psycholoog Wim van Dijk was bij meerdere bijeenkomsten. Hij verstrekte meer dan honderd mensen een zelfdodingsmiddel. Anders dan Alex S. voerde hij wél gesprekken met hen. "Ik vond dat er mensen in nood waren. Maar ik sprak ze wel over hun intenties. Als ik twijfel had dat ze het middel wellicht door zouden kunnen geven aan een ander of dat het op een andere manier zou kunnen worden gebruikt, verstrekte ik het niet."

Van Dijk hangt nu dus wellicht een strafzaak boven het hoofd. "Ik was burgerlijk ongehoorzaam. Ik heb alleen de wet overtreden omdat ik vind dat de euthanasiewet onethisch is." Hij vindt dat mensen zelf moeten kunnen bepalen of ze ondraaglijk lijden zodat ze hun lot niet in de handen van artsen hoeven leggen. Desnoods gaat hij bij een vervolging door tot de Hoge Raad. "Een arts kan niet beslissen over ondraaglijk lijden en over niet-medisch uitzichtloos lijden."