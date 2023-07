Hack bij bedrijf statiegeldautomaten, problemen bij sommige inleverpunten

Voor supermarkten betekent het dat zij nu langer moeten wachten op de reparatie van een automaat. Hissink: "Normaliter zijn we in staat om gemiddeld rond de zes uur na een melding op een locatie te zijn. Daar is nu wel een dag bij gekomen."

Dat betekent dat het bedrijf bij storingen niet meer online mee kan kijken wat er precies aan de hand is en zelfs bij kleine storingen nu een monteur moet sturen. "We waren al druk omdat we nog steeds bezig waren met aanpassingen aan automaten vanwege statiegeld op blik", zegt René Hissink, directeur van de Nederlandse tak van het bedrijf, tegen de NOS. "Zo'n hack komt nooit goed uit, maar nu midden in de vakantietijd en midden in de uitrol, kun je dit er slecht bij hebben."

Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat de omvang van de storing op dit moment "nog niet heel groot is". "Het gaat op dit moment om een relatief klein aantal automaten dat niet werkt zoals het hoort." De NOS is nog in afwachting van reacties van de overige supermarkten die flessenautomaten hebben staan van Tomra.

Brancheorganisatie CBL stelt dat maximaal 25 procent van de automaten hier mogelijk door getroffen wordt. "We hebben nog geen signalen ontvangen dat het heel erg is."

Een woordvoerder van CBL stelt dat consumenten zelf in de gaten moeten houden of een apparaat bij hen in de buurt nog werkt. "In het ergste geval moeten ze blikjes en flesjes weer naar huis nemen. Als dat het geval is, vinden we dat erg vervelend." De woordvoerder verwacht dat het snel is opgelost, maar kan net als Tomra geen tijdspad hieraan verbinden.

De hack is begonnen bij de Amerikaanse tak van Tomra, zegt Hissink. De cyberaanval begon afgelopen weekend. Als reactie daarop besloot het bedrijf om onder meer de online verbindingen met de statiegeldautomaten uit te zetten. Totdat precies duidelijk is wat er aan de hand is en of het veilig is om ze weer aan te zetten, blijft het systeem offline.

Geen losgeld

Volgens Hissink is het bedrijf door cybercriminelen niet gevraagd om een bedrag te betalen om bestanden weer terug te krijgen. "Dat geeft ons goede moed dat we er op tijd bij zijn geweest. Maar uit voorzorg heb je weinig keus: dan moet je alles uitzetten."

Een direct gevolg van het uitschakelen van het online systeem is dat de automaten ook niet geüpdatet kunnen worden. Dat betekent dat als er een nieuwe fles op de markt komt of als een nieuwe barcode op een blikje staat, de automaat de producten niet herkent.