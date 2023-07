Inwoners Albergen eisen duidelijkheid over toekomstig azc

Inwoners van het Twentse dorp Albergen hebben vanavond actiegevoerd bij het gemeentehuis in Tubbergen, waar Albergen onder valt. Ze eisten duidelijkheid over de plannen voor een asielzoekerscentrum in hun dorp.

Vorig jaar kwamen de gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) overeen dat in een voormalig hotel maximaal 150 asielzoekers zouden worden gehuisvest. De eerste bewoners werden vorig jaar oktober verwacht, maar het pand staat tien maanden later nog altijd leeg.

Naar schatting 150 inwoners trokken vandaag met auto's en trekkers van het hotel naar het gemeentehuis, waar de gemeenteraad bijeenkwam. Het onderwerp azc stond niet op de agenda van de raad, maar de demonstranten wilden de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie aangrijpen om duidelijkheid te eisen en een petitie aan te bieden.

Tot 2032

Hun belangrijkste eis is een harde toezegging dat het azc maximaal tot 2032 openblijft. Dat kon wethouder Ursula Bekhuis (VVD) niet garanderen. Ze beloofde wel dat ze voor het eind van de week met een reactie zal komen. "Daar kunt u mij aan houden", zei ze. Dat stelde de demonstranten niet gerust. Ze floten haar uit, er werd vuurwerk afgestoken en er ging een rookbom af.

Daarnaast willen de demonstranten de garantie dat er geen weinig kansrijke asielzoekers worden opgevangen en duidelijkheid over het veiligheidsplan. Ook vragen ze om financiële compensatie voor inwoners die schade ondervinden van de komst van het asielzoekerscentrum.

De frustratie over de communicatie vanuit de gemeente is groot. De demonstranten beklaagden zich over inhoudsloze krantjes en afgelaste voorlichtingsavonden. Ook zeiden ze dat er in Albergen al meer Kamerleden op bezoek zijn geweest dan raadsleden. Ze vertrokken al toeterend richting Albergen voordat de raadszitting begon.

Compromis

In augustus vorig jaar ontstond grote onrust in Albergen toen staatssecretaris Van der Burg bekendmaakte dat er 150 tot 300 asielzoekers in een voormalig hotel zouden worden gehuisvest. "Het besluit viel ons rauw op het dak", reageerde wethouder Bekhuis. De gemeenteraad ging uiteindelijk akkoord met de huisvesting van 100 tot 150 mensen.