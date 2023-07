Vingegaards supertijdrit verbaast hemzelf en peloton: 'Met open mond gekeken'

Niemand geloofde zijn ogen toen een knalgele bolide vanmiddag door het dal van de Mont Blanc zoefde. Het was geletruidrager Jonas Vingegaard die in de zestiende etappe van de Tour de France - een tijdrit - zo ongenadig hard reed dat zelfs zijn collega-renners in hun ogen wreven. Wout van Aert dacht toch dat hij de route van Passy naar Combloux vrij rap had afgelegd toen hij tegen vieren in de snelste tijd over de finish kwam. Maar toen moesten Vingegaard en Tadej Pogacar nog vertrekken. Pogacar was 1 minuut en 13 tellen sneller, Vingegaard maar liefst 2 minuten en 51 seconden. Hoe Van Aert het vanuit zijn hot seat aankeek? "Met open mond, zoals iedereen", grinnikte de Belgisch tijdritkampioen na de zege van zijn ploegmaat. "Achter mij zitten best veel jongens kort op elkaar. Maar als je dan ziet dat die twee nog voor mij uitkomen. Helemaal bizar. Ze waren supersterk. Chapeau."

De reactie van Wout van Aert na de sensationele tijdrit van zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard in de Tour de France. - NOS

Van Aert nam letterlijk zijn petje af en hij was niet de enige. Voormalig wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin was sprakeloos. "Dit was de beste tijdrit die ik ooit heb gezien." Vingegaard had kort na zijn zege zelf ook nog niet helemaal door wat hij nou precies had gepresteerd. "Ik heb mezelf verbaasd. Ik verwachtte niet dat ik het zo goed zou doen. Ik denk dat het de beste tijdrit is die ik ooit heb gereden. Het is mijn eerste tijdritzege in de Tour de France. Ik ben heel trots op wat ik vandaag gedaan heb." 41,2 kilometer per uur gemiddeld Vingegaard legde de 22,4 kilometer met 636 hoogtemeters af met een gemiddelde snelheid van 41,2 kilometer per uur. Eén minuut en 38 seconden sneller dan nummer twee Pogacar, die met gemiddeld 39,2 kilometer per uur ook uitzonderlijk snel reed. Pogacar haalde ook bijna Carlos Rodriguez in, de nummer drie van het algemeen klassement die twee minuten voor hem was gestart.

De reactie van Jonas Vingegaard, die hard toesloeg tijdens de zestiende etappe van de Tour de France, een tijdrit. - NOS