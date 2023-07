Dumoulin verbluft na machtsvertoon Vingegaard: 'Beste tijdrit ooit gereden'

"Ik ben er even stil van. Dit is volgens mij de beste tijdrit ooit gereden in het wielrennen. Bergop en bergaf... Echt weergaloos."

Het zijn de woorden van Tom Dumoulin, die in 2017 wereldkampioen tijdrijden werd. Hij zag met eigen ogen het staaltje machtsvertoon van Jonas Vingegaard in de zeventiende etappe van de Tour de France. De Deense geletruidrager was veruit de beste en reed maar liefst 1 minuut en 38 seconden sneller dan Tadej Pogacar.

"Dat had niemand gedacht. Ik niet, Vingegaard niet en Pogacar niet", zegt de NOS-analist vlak na de finish in Combloux. "De Tour lijkt beslist te zijn zo."