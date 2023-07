Lang openhartig: 'traantje gelaten' en 'ga PSV terugbetalen als recordaankoop'

Noa Lang is amper PSV'er, maar heeft het nu al moeilijk. Niet dat hij het niveau van de Eindhovenaren niet aan lijkt te kunnen of dat hij niet lekker in de groep ligt, nee, het trainingskamp in Oostenrijk valt hem zwaar. Want tien dagen van huis. En dat is momenteel geen eenvoudige opgave. Lang is namelijk sinds april vader van een zoon. "Ja, dat is wel moeilijk. Ik zeg het heel eerlijk", vertelt de altijd zo stoer ogende aanvaller. "Ik heb ook wel traantjes gelaten toen ik wegging. Zo ben ik ook: grote mond, klein hart. Buiten het veld ben ik een heel andere Noa." De Oranje-international is ook niet te beroerd - en waarom zou hij ook - de handen uit de mouwen te steken thuis. "Ja, ik verschoon ook luiers, hoor. Ja, echt waar. Haha, vraag maar aan mijn vriendin."

Feit is ondertussen wel dat als het over Lang gaat, de conversatie vaak niet beperkt blijft tot voetbal. Het imago van de PSV-aanwinst is regelmatig onderwerp van gesprek. Hij zou een driftkop zijn, een acteur, een irritante jongen voor de tegenstander. En dan dat provocerende vingertje voor de mond als hij gescoord heeft, bij voorkeur in een uitwedstrijd. Treiteren "Haha, ja. Ik werd in België vaak uitgefloten. Dan vind ik het leuk om een beetje terug te treiteren. Dat is gewoon de persoon die ik ben. En dat is ook iets, denk ik, wat voetbal leuk maakt. En eerlijk is eerlijk: ik denk dat heel veel mensen er stiekem van genieten. Voetbal is toch entertainment? Je moet toch plezier hebben om naar voetbal te kijken?" Maar hij heeft echt meer in zijn mars dan irriteren. "Heb het een keer over voetbal met hem", is daarom ook het advies van trainer Peter Bosz aan NOS-verslaggever Joep Schreuder. "Dan word je misschien wel verrast. Hij is een liefhebber die hard traint." Lang maakt vooralsnog een prima indruk op Bosz, die bekende even te zijn geschrokken toen de 24-jarige international op de eerste training meteen al geblesseerd leek te raken. "Maar hij gaf meteen op het veld al aan dat hij dit vaker had gehad. Geen paniek. Hij traint ook weer volle bak mee. Hij weet waar het om gaat, maar dat mag ook wel op die leeftijd en na zijn avonturen bij Ajax en Club Brugge."

Lang zal Club Brugge gaan missen, zegt hij. Maar daar trof hij niet de trainer die hem het meest geleerd heeft. "Dat was Erik ten Hag", noemt hij zonder aarzelen de man die bij Ajax voor de groep stond. "Hij heeft mij echt heel veel geleerd. Ik was altijd puur met de bal bezig. Ik keek alleen naar de bal. Hij heeft mij bewust gemaakt van mijn omgeving." "Ik had ook altijd veel rouwmomenten. Af en toe heb ik dat nog steeds wel, maar ik ben ook steeds beter geworden zonder bal. Dus gelijk omschakelen na balverlies. Ik werk ook best wel hard. Ik heb altijd een van de meeste meters van het team. En dat wordt wel onderschat, denk ik." De buitenspeler erkent het belang van trainers, maar zal er zelf nooit een worden. "Nee, zeker niet. Helemaal geen zin in. Je moet er schijt aan hebben, maar er zijn altijd wel mensen die over je klagen. Ook al win je. Een speler die boos is omdat-ie niet speelt... En als het team niet goed speelt, krijg jij de schuld. Ik denk dat de stress die je hebt als speler als trainer nog erger is." Hongerig Laat hem dus maar lekker voetballen. En dat gaat hij na bijna drie jaar Club Brugge, waarmee hij in zijn eerste twee seizoenen landskampioen werd, nu dus doen bij PSV. "Dat is een weloverwogen keuze geweest", vertelt de achtvoudig international, die ook tijdens het WK in Qatar in actie is gekomen. "Ik heb er ook heel lang over nagedacht."

"Ik ben iemand die heel erg houdt van waardering en de manier waarop ze mij hebben gewaardeerd in de gesprekken en het feit hoe graag ze mij naar de club wilden halen.... Dat sprak voor zich. Dat heeft mij een heel goed gevoel gegeven." "Voor PSV is 15 miljoen euro natuurlijk ook heel veel geld. Ik ben de recordaankoop voor de club. Daar spreekt ook heel veel vertrouwen uit. En dat is ook wel iets wat bij mij past, denk ik: recordaankoop zijn, haha." Hij is vast van plan de Brabantse club dubbel en dwars terug te betalen. "Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik ben ook heel erg gefocust en hongerig om hier alle drie de prijzen te pakken. Niet eentje, maar gewoon alle drie."