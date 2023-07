Trump verwacht aanhouding in verband met onderzoek Capitoolbestorming

Donald Trump verwacht dat hij zeer binnenkort wordt aangeklaagd voor zijn rol bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari 2021. De speciaal aanklager die de bestorming onderzoekt, heeft hem een brief gestuurd waarin staat dat hij binnen vier dagen voor een onderzoeksjury moet verschijnen.

Het gaat om een formele bevestiging dat iemand verdachte is in een crimineel onderzoek en geeft iemand de gelegenheid om zich voor te bereiden op een mogelijke arrestatie en een aanklacht.

De Amerikaanse oud-president maakte de ontvangst van de brief zelf bekend. Hij zou hem zondagavond hebben ontvangen op een moment dat hij met zijn familie bijeen was. De speciale aanklager Jack Smith die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool wil het versturen van de brief niet bevestigen.

Als Trump wordt aangeklaagd is dat de tweede keer in korte tijd dat dit in een federale rechtbank gebeurt. In beide zaken wordt het onderzoek geleid door speciaal aanklager Jack Smith. De eerste keer, in juni, werd Trump bij een federale rechtbank in Miami voorgeleid. Daar kreeg hij te horen dat hij is aangeklaagd voor het meenemen van geheime documenten uit het Witte Huis naar zijn verblijf in Mar-a-Lago bij Miami. Trump mocht daarna vertrekken, maar die zaak loopt nog.