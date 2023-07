Italiaanse reder: Libische kustwacht nam vissersboot onder vuur

Een patrouilleboot van de Libische kustwacht heeft vanochtend het vuur geopend op een Italiaanse vissersboot, zegt de Siciliaanse redersfederatie. Volgens het hoofd van de federatie voer de Orizzonte zo'n 150 kilometer ten noorden van de Libische stad Misrata toen die werd aangevallen. De boot raakte beschadigd, de bemanning bleef ongedeerd.

De Siciliaanse redersfederatie spreekt van een ongekende daad van geweld, die de Siciliaanse maritieme gemeenschap diep raakt. In een verklaring zegt het hoofd van de federatie dat hij een resolute reactie verwacht van Italiaanse en internationale instituties.

Volgens de federatie vond het incident plaats in internationale wateren. Libië zou dit hebben tegengesproken, meldt een bron bij het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan persbureau Reuters. De boot zou zijn aangevallen omdat die in Libische wateren zou vissen.

De betreffende patrouilleboot is volgens de Siciliaanse redersfederatie waarschijnlijk gedoneerd door de Italiaanse overheid. Bevestiging daarvan is er niet. De levering van patrouilleboten is onderdeel van de samenwerking tussen Italië, Europa en Libië om migratie te beperken.

Niet de eerste keer

De Libische kustwacht is vaker in opspraak gekomen. Zo werden migranten en hulpverleners van het schip Ocean Vikings vorige week onder vuur genomen tijdens een reddingsoperatie.