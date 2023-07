Met Klaassen en Pasveer als aanvoerders wint Ajax oefenduel van Sjachtar

Een nieuw seizoen, een nieuw begin. Dat cliché geldt natuurlijk voor elke club, maar gaat nu zeker op voor Ajax. Dat was al zo vanwege het beroerde voorgaande seizoen en de komst van een nieuwe trainer, daar kwam deze week ook nog eens het vertrek bij van aanvoerder Dusan Tadic en even daarvoor vice-aanvoerder Jurriën Timber. Vooral die eerste heeft zijn rol als leider altijd zeer serieus genomen. Tadic, die bovendien in vijf seizoenen vrijwel geen duel miste, was binnen en buiten het veld geregeld dominant aanwezig. Zijn vertrek laat hoe dan ook een leegte achter. Klaassen en Pasveer aanvoerder In de eerste oefenwedstrijd sinds zijn overgang naar Fenerbahce werd de aanvoerdersband toevertrouwd aan Davy Klaassen en later Remko Pasveer. Mohammed Kudus was penaltynemer. Een echte test was de wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk op De Toekomst trouwens niet. Ajax werd niet serieus op de proef gesteld en won simpel met 3-0.

In de openingsfase waren het nog wel de bezoekers die het voetbal speelden dat ze in Amsterdam graag zien. Met verzorgd spel en fraaie combinaties kwam Sjachtar een aantal keer dreigend voor de goal van Jay Gorter. Ajax zet druk Dat spelbeeld kantelde volledig in de zeventiende minuut toen Devyne Rensch na een rush over rechts een strafschop verdiende. Kudus schoot die hard door het midden raak. Een kwartier later zorgde de Ghanees ook voor de 3-0. Dat gebeurde na goed voorbereidend werk van Steven Bergwijn, die kort daarvoor zelf de 2-0 had gemaakt, in een fase waarin Sjachtar onder druk van Ajax veelvuldig balverlies leed op eigen helft.

'Rulli wil terug naar Villarreal' Steven Berghuis bleef met lichte fysieke klachten de hele wedstrijd aan de kant. Dat gold eveneens voor Francisco Conceição, aangezien de Portugees pas net terug is van zijn deelname aan het EK-21. Ook de Mexicanen Jorge Sánchez en Edson Álvarez, die zondag de Gold Cup wonnen, deden niet mee. Ook voor Gerónimo Rulli was er geen speeltijd. Het is de bedoeling dat hij in de komende oefenduels in actie komt, maar volgens het Spaanse El Periódico Mediterráneo heeft de doelman bij Ajax aangegeven terug te willen keren naar Villarreal. Opstelling Ajax eerste helft: Gorter; Rensch, Aertssen, Hato, Salah-Eddine; Van den Boomen, Klaassen (c), Tahirovic, Kudus, Rasmussen, Bergwijn. Opstelling Ajax tweede helft: Pasveer; Gooijer, Hato (61. Milovanovic), Bassey, Wijndal; Van den Boomen (61. Vos), Klaassen (61. Hlynsson), Taylor; Daramy, Brobbey, Godts.