Gele Vingegaard vermorzelt Pogacar in klimtijdrit Tour: anderhalve minuut winst

Jonas Vingegaard heeft in de zestiende etappe van de Tour de France laten zien wie de sterkste renner in koers is. De geletruidrager van Jumbo-Visma won de 22,4 kilometer lange klimtijdrit met grote overmacht. De Deen was 1 minuut en 38 seconden sneller dan zijn grote rivaal Tadej Pogacar, die tweede werd. Wout van Aert werd op 2.51 derde. In het algemeen klassement is het verschil tussen Vingegaard en Pogacar nu 1.48 minuut. Het secondenspel is er een van minuten geworden. Nietsontziende race In de strijd der seconden - dinsdagochtend was het verschil slechts tien tellen - konden Vingegaard en Pogacar zich eens niet vastbijten in elkaars achterwiel. Een nietsontziende race tegen de klok zou de werkelijke krachtsverschillen gaan aantonen. "Vandaag laat je zien wie de sterkste van de wereld is", sprak ploegleider Grischa Niermann tijdens de race in het oortje van Vingegaard. En dat deed hij. De Deen had op het eerste meetpunt (na 7,1 kilometer) al 16 seconden te pakken op Pogacar, die zeker niet langzaam reed, want ook de Sloveen was veel sneller dan Van Aerts snelste tijd tot dan toe.

Maar niets kon Vingegaard bij het begin van de derde en beslissende Tourweek stoppen. Op het tweede meetpunt was Vingegaard al 31 seconden sneller dan Pogacar. En op de top van de listige klim de Côte de Domancy, en meetpunt drie, was het verschil tussen de witte en de gele trui nog tweemaal zo groot geworden: ruim een minuut. Daarna was er voor Pogacar, die was geswitcht naar een normale fiets om beter te kunnen klimmen, geen houden meer aan. Op de finish was het verschil opgelopen naar 1 minuut en 38 seconden. "De beste tijdrit die ik ooit in mijn leven heb gezien", zei analist en voormalig wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin direct na de race. En dat op een parcours dat niet makkelijk was.

'Serieus klimmetje' Aan de voet van de Mont Blanc had de organisatie een fraaie tijdrit neergelegd: 22,4 kilometer in lengte van Passy naar Combloux. Kronkelend door het dal met uitzicht op de witte berg moesten de 157 overgebleven renners twee keer serieus klimmen. Al na een kilometer of twee vlak parcours stuurden de renners hun tijdritfietsen de 1,3 kilometer lange Côte de Soudans op, met een gemiddelde stijging van 8,8 procent. "Een serieus klimmetje", pufte Dumoulin bij verkenning van het parcours over het deel waar 'Vingi' al zestien seconden eerder boven was dan 'Pogi'.

Tom Dumoulin, wereldkampioen tijdrijden in 2017, verkent de 22,4 kilometer lange tijdrit van Passy naar Combloux, de zestiende etappe van de Tour de France. - NOS

Na de afdaling volgde opnieuw een vlak stuk, met een oversteek van de rivier L'Arve, van ongeveer 16 kilometer en daarna was het opnieuw klimmen geblazen, de Côte de Domancy op. Een lelijke bult van 2,5 kilometer waar het gemiddeld 9,4 procent steeg. En ook na de top bleef het wegdek nog 3,5 kilometer hellen tot aan de streep. Daar zouden de verschillen worden gemaakt. Vingegaard had boven op de Domancy ruim een minuut op Pogacar en in het hellende deel naar de streep pakte hij nog eens een halve minuut.

Tour de France etappe 16 - NOS

Waar verwacht werd dat de tijdrijders met klimmersbenen snelle tijden zouden neerzetten, waren het in het begin toch de heren die ook op het vlakke vaak sterk zijn. Rémi Cavagna (Quickstep) reed al vroeg op de middag de snelste tijd. De 'TGV', meervoudig Frans tijdritkampioen, die uiteindelijk zesde zou worden, was met 35.42 lange tijd de enige renner onder de 36 minuten. Racen tegen de klok kun je aan een Zwitsers uurwerk als Stefan Küng (FDJ) wel overlaten. Toen de meervoudig Europees kampioen tijdrijden op het eerste meetpunt zes seconden sneller was dan Cavagna, leek iets moois in de maak. Maar nadat de Zwitser onder aan de laatste klim van fiets wisselde, net als Pogacar later zou doen, verloor hij in de finale uiteindelijk een minuut. Denen Mattias Skjelmose, Mads Pedersen en Kasper Asgreen, die geen fietswissels deden, bleven nog het dichtst in de buurt bij Cavagna.

Racen om 5 bergpunten In het tijdritgeweld waren er ook nog bergpunten te verdienen. De renner die de Côte de Domancy het snelste op zou rijden, mocht vijf bergpunten bijschrijven. Neilson Powless, nummer twee in het klassement, reed op zijn gewone fiets, en scheurde de klim met een gemiddelde van 22,7 kilometer per uur omhoog. Op dat moment was hij als snelste boven in 7 minuut en 24 seconden. En dus wist bergleider Guilio Ciccone wat hij moest doen. Zijn fietswissel en aanloopje tot voet van de klim beloofde veel. Ciccone reed in 6 minuten en 44 seconden omhoog, greep de vijf bergpunten en verstevigt zijn leiding in het bergklassement.

Toen moest Vlaams krachtmens Van Aert nog vertrekken. De Belg startte vrijwel even snel als Cavagna, maar was op meetpunt twee ineens twintig seconden langzamer dan de snelste tijd tot dan toe. Op de klim maakte de drievoudig Belgisch kampioen tijdrijden het allemaal goed en kwam in 35.27 vijftien seconden sneller binnen dan Cavagna. Indrukwekkend was het, maar er waren twee man die op een andere planeet fietsten. Pogacar was op het eerste meetpunt al een halve minuut sneller dan Van Aert, en hij was 1.13 minuut sneller op de streep. Vingegaard was nog veel sneller, 2 minuut en 51 seconden sneller dan Van Aert.

Van Aert vatte de tijdrit goed samen: "Ik ben de beste van de normale mensen." In die strijd tussen de gewone stervelingen reden Pello Bilbao en Simon Yates knap naar plek vier en vijf. Vier en zeven seconden achter Van Aert Ook was er nog een verschuiving het algemeen klassement: Adam Yates (UAE) reed 24 seconden sneller dan Carlos Rodriguez (INEOS) en staat nu met vijf tellen voorsprong op de derde plek.