Politie vindt grote partij softdrugs op boten in Maastricht

De politie heeft vanochtend een grote hoeveelheid softdrugs in beslag genomen in Maastricht. Dat gebeurde bij invallen op twee boten aan de Maaspromenade.

Het gaat om meer dan 20 kilo hennep, 45 kilo hasj en duizenden joints. Een politiewoordvoerster zegt tegen 1Limburg dat de boten gebruikt worden om coffeeshops te bevoorraden. Bij de invallen werd een 33-jarige Maastrichtenaar opgepakt.

In een coffeeshop kunnen cannabisproducten legaal verkocht worden, maar het produceren of vervoeren is illegaal onder Nederlandse wetgeving. Verder mogen coffeeshops niet meer dan 500 gram wiet of hasj op voorraad hebben.