Amerikaan steekt Noord-Koreaanse grens over, mogelijk een militair

Een Amerikaanse man is de Noord-Koreaanse grens overgestoken en wordt waarschijnlijk vastgehouden door Noord-Korea. Dat meldt United Nations Command (UNC), de militaire eenheid die de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea bewaakt.

De man was mee met een tour naar de gedemilitariseerde zone en is toen de grens overgegaan. UNC gaat ervan uit dat de man op dit moment wordt vastgehouden door Noord-Korea en zegt druk op zoek te zijn naar een oplossing.

Militair

Wie de man is, is nog onbekend, maar persbureau Reuters en CBS News melden op basis van bronnen dat het gaat om een militair. Hij zou een tour hebben gemaakt in het dorpje Panmunjeom, dat in de gedemilitariseerde zone ligt.

Een mogelijke ooggetuige meldt aan CBS News dat de man luid lachte en toen tussen twee gebouwen in de Noord-Koreaanse grens overstak. Volgens het nieuwsmedium was de militair eerder om disciplinaire redenen teruggestuurd naar de Verenigde Staten, maar wist hij nadat hij al door de beveiliging was gegaan op het vliegveld terug te keren. Daarna zou hij zich bij de tour hebben gevoegd.

Wapenstilstand

In Panmunjeom werd in 1953 een wapenstilstand overeengekomen tussen Noord- en Zuid-Korea, maar een vredesverdrag werd nooit gesloten. Het dorpje, waar geen mensen meer wonen, is een populaire attractie voor toeristen.

Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op het incident.