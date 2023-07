Kamerlid Mariëlle Paul wordt nieuwe minister op Onderwijs

VVD-Kamerlid Mariëlle Paul wordt de nieuwe, demissionaire minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Paul volgt daarmee Dennis Wiersma op. Die stapte vorige maand op na aanhoudende berichten over grensoverschrijdend gedrag.

Paul (56) is op dit moment een van de onderwijswoordvoerders in de VVD-fractie. Ze is geboren in Geldrop. Haar ouders waren kort daarvoor vanuit Pakistan naar Nederland gekomen, omdat haar vader een baan had gevonden bij DAF.

Zelf studeerde ze rechten en werkte als directeur Communicatie van bouwbedrijf BAM toen ze in 2021 in de Tweede Kamer kwam. Bij de afgelopen formatie onderhandelde ze namens de VVD mee over de onderwijsparagraaf in het coalitieakkoord.

Ze zal vrijdag beëdigd worden door koning Willem-Alexander.

Corona-commissie

Paul is voor het grote publiek nog onbekend. Afgelopen jaar was ze druk met het voorzitten van de commissie die een parlementaire enquête moet voorbereiden over de aanpak van de coronapandemie.

Binnen die commissie wilde het nog wel eens rommelen, omdat de Kamerleden die erin zitten vaak zeer van mening verschillen over de ernst van het virus en het doel van de gekozen aanpak door de regering. Uiteindelijk werden de rijen weer gesloten.

Het besluit of er daadwerkelijk een enquête wordt gehouden is voorlopig uitgesteld tot het najaar, als er een nieuw rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ligt. Verschillende fracties hebben aangegeven dat ze geen Kamerleden beschikbaar hebben voor de enquêtecommissie.