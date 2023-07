Aantal drugsuithalers in Rotterdamse haven stijgt, dader steeds jonger

De politie heeft in de eerste helft van 2023 fors meer drugsuithalers betrapt in de Rotterdamse haven. Ook waren de verdachten vaak jonger dan de uithalers die vorig jaar werden gepakt.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden 217 uithalers betrapt in de Rotterdamse haven. Ter vergelijking: in heel 2022 waren dit er 251. Uithalers zijn personen die in opdracht van criminele organisaties drugs uit zeecontainers halen.

Kleinere zendingen, jongere uithalers

Een mogelijke verklaring voor de stijging is een toename in het versturen van kleine hoeveelheden drugs, legt politiewoordvoerder Jesse Brobbel uit. "Het gaat dan om zendingen van onder de 100 kilo. Zo'n hoeveelheid is makkelijk door een klein aantal mensen te tillen. Bij grotere hoeveelheden drugs worden er over het algemeen geen uithalers gebruikt, maar vinden criminelen een andere manier om bij hun drugs te komen." Een mogelijke reden voor de omschakeling van grote naar kleine zendingen is het spreiden van risico.

Van de ruim 200 uithalers was 63 procent jonger dan 23 jaar. In 2022 ging het om 45 procent. Ook het percentage minderjarige uithalers steeg: van 8 naar 15 procent. Vermoedelijk komt dit door nieuwe wetgeving, waardoor uithalers die voor de tweede keer betrapt worden op een celstraf kunnen rekenen. Voorheen konden ze alleen worden veroordeeld tot een geldboete voor het betreden van verboden terrein.

Brobbel: "Criminele organisaties zoeken dus naar jongens die nog niet eerder gepakt zijn. Zo komen ze automatisch bij jongeren uit." Ook de cijfers weerspiegelen dit: 90 procent van de uithalers werd voor de eerste keer op het haventerrein betrapt.