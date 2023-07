Zes weken voor transfermarkt sluit, is topvijf eredivisie smaakmaker al (bijna) kwijt

De voetbaltransfermarkt is nog ruim zes weken open, maar de eredivisie is zijn grootste smaakmakers al kwijt. Bij de topvijf van afgelopen seizoen staat de meest waardevolle speler inmiddels niet meer op het veld. Een overzicht. PSV: Xavi Simons De teleurstelling was groot bij PSV, eerder deze week, toen duidelijk werd dat Xavi Simons terugkeert naar Paris Saint-Germain. Vol trots werd op 28 juni 2022 bekendgemaakt dat de 20-jarige Simons een contract in Eindhoven had getekend tot 2027. Over een clausule werd met geen woord gerept. En juist dankzij die clausule meldt Simons zich deze week in Parijs. PSG kon Simons voor 6 miljoen euro weer overnemen, mocht de middenvelder zelf willen vertrekken. En dat wilde hij.

Met 19 doelpunten en 9 assists in de eredivisie was Simons veruit de belangrijkste speler van PSV. Ook wanneer zijn acties niet tot een doelpunt leidden, stal hij de harten van vele supporters, tot ver buiten Eindhoven. Analisten en kenners raakten niet uitgesproken over zijn kwaliteiten. Inmiddels lijkt Simons door PSG te worden verhuurd aan RB Leipzig. PSV kan op zoek naar een nieuwe topscorer. Feyenoord: Orkun Kökcü Weinig supporters zullen hem een transfer niet gegund hebben, maar met de overgang van Orkun Kökcü van Feyenoord naar Benfica lieten de Rotterdammers hun aanvoerder gaan.

Orkun Kökcü in het shirt van Feyenoord - ANP

De 22-jarige middenvelder was afgelopen seizoen goed voor acht doelpunten en drie assists en was een van de bepalende spelers in De Kuip, die Feyenoord glansrijk kampioen zag worden. Kökcü was afgelopen seizoen de speler met de meeste schoten van buiten het zestienmetergebied. Ook was hij het vaakst betrokken bij de opbouw van een aanval. Ajax: Dusan Tadic Ogenschijnlijk uit het niets kwam afgelopen week ineens het bericht dat Dusan Tadic met Ajax in gesprek was over contractontbinding. Enkele dagen later werd hij al in Istanbul gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Fenerbahçe.

Dusan Tadic namens Ajax - ANP

De aanvoerder van Ajax kreeg afgelopen seizoen veel kritiek te verduren, maar was met elf doelpunten en achttien assists nog altijd (cijfermatig) de belangrijkste speler in Amsterdam - en van de eredivisie. In vier van de laatste vijf seizoenen was Tadic van alle Ajacieden het vaakst betrokken bij doelpunten. Ook miste hij als speler van Ajax geen enkele competitiewedstrijd. Naast zijn uitstekende cijfers werd Tadic ook geprezen (en verafschuwd) om zijn winnaarsmentaliteit en honger naar succes. AZ: Tijjani Reijnders Hij moet nog officieel gepresenteerd worden, maar met de overgang van Tijjani Reijnders naar AC Milan verliest ook AZ een bepalend gezicht. De middenvelder kwam afgelopen seizoen elk competitieduel in actie en scoorde drie keer en gaf acht assists. Hij groeide in Alkmaar uit tot dynamische middenvelder en uitblinker in de selectie van trainer Pascal Jansen.

Ook bondscoach Ronald Koeman viel dat op. Hij haalde Reijnders bij de selectie voor het Nederlands elftal. Tot een debuut kwam het nog niet. FC Twente: Vaclav Cerny In een seizoen waarin hij eindelijk fit bleef, kreeg Vaclav Cerny het publiek van FC Twente op de banken. Dertien doelpunten en elf assists produceerde de Tsjech. Alleen Simons en Tadic waren betrokken bij meer doelpunten.

Vaclav Cerny - ANP