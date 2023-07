Na generale repetitie is 'vertrouwen in Nederlandse para-atletiek weer gegroeid'

Door de gouden 100 meter van Joël de Jong kon de Nederlandse driekleur gisteren op de slotdag van de WK para-atletiek in Parijs nog één keer naar de top gehesen worden. Het was voor de Oranje-equipe de bekroning op een keurig WK, maar in aanloop naar de Paralympische Spelen van volgend jaar in datzelfde Parijs geen buitengewoon WK.

Er waren in totaal zeven medailles voor Nederland bij deze 'generale repetitie. Vier jaar geleden had Oranje bij de WK met meer atleten en minder onderdelen acht medailles, precies het aantal dat later ook bij de Spelen behaald werd.

Bondscoach Fynn van Buuren is tevreden en wil zich niet alleen richten op de Spelen van volgend jaar. "We hebben hier twee debutanten en er zijn toch ook een paar atleten die eraan zitten te komen of die zichzelf heruitvinden. Parijs is natuurlijk al snel, maar we kijken naar 2028 en verder."

"Met gevestigde namen én jonge sporters die nog moeten rijpen", aldus de bondscoach.

Jong lijkt zekerheidje

Een van die gevestigde namen is Fleur Jong. Zij stal de show weer door in de T64-klasse (beenamputatie) gouden plakken te veroveren bij het verspringen (waarop ze regerend paralympisch kampioene is) en op de 100 meter.

Jong lijkt de enige zekerheid voor paralympische titels voor Nederland volgend jaar, voor zover er zekerheden zijn natuurlijk. De enige zekerheid die ze nu lijkt te hebben is dat ze naar Parijs gaat, mits ze fit blijft. Voor de andere Nederlandse atleten is Parijs nog ver weg.