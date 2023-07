Vanavond op tv: Celstraf voor 'Middel X'-verstrekker • 'Derdelanders' uit Oekraïne moeten terug • Moraalpolitie Iran weer de straat op

Moraalpolitie Iran weer actief

In Iran gaat vanaf volgende week de moraalpolitie weer de straat op. Die dienst is verantwoordelijk voor de handhaving van de streng-islamitische kledingvoorschriften die in Iran gelden. Nadat in september vorig jaar de 22-jarige Mahsa Amini stierf na een arrestatie door de moraalpolitie, braken er massale protesten uit in het land. De moraalpolitie was sindsdien grotendeels onzichtbaar op straat. Historicus en Iran-deskundige Peyman Jafari vertelt in de studio wat het betekent voor Iraanse vrouwen dat de moraalpolitie weer terug is.