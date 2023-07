Homomonument en regenboogbankjes beklad in Den Haag

Het homomonument aan de Koekamp in Den Haag is beklad met kwetsende tekeningen en teksten. Ook bankjes in de kleuren van de regenboogvlag die daar staan zijn beklad. De Stichting Internationaal Homomonument Den Haag laat weten aangifte te doen.

De stichting spreekt van haatzaaiende en discriminerende teksten en een heftige bekladding, met teksten als 'fuck gays' en 'weg met pride'.

"Het bestuur van de stichting maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling waarbij herdenkingsplaatsen en andere plekken worden beklad met haat-teksten", meldt de stichting. "Wij hopen dat deze laffe daders worden opgespoord en bestraft."

Ook de gemeente doet aangifte. Het monument wordt zo snel mogelijk hersteld, net als de regenboogbankjes.

Onacceptabel

Anti-discriminatiewethouder Mariëlle Vavier noemt de bekladding "onacceptabel". Vavier: "Het is een ernstige vorm van vandalisme dat voortkomt uit homohaat. Het homomonument staat symbool voor acceptatie en vrijheid. Het is een plaats waar onderdrukte en vervolgde queer personen worden herdacht. Haatzaaien en discriminatie zullen we nooit accepteren."

In Den Haag zijn vaker regenboogbankjes beklad. Zo is het bankje bij het Huygenspark al meerdere keren vernield, schrijft Omroep West. Ook de regenboogvlag in het park werd vorig jaar geregeld uit de grond getrokken. Dat leidde tot de arrestatie van twee jongens van 14 en 17 jaar.