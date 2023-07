3,5 jaar cel voor man die zelfdodingsmiddel leverde

De rechtbank in Den Bosch heeft 3,5 jaar gevangenisstraf, waarvan 1,5 voorwaardelijk, opgelegd aan de man die betrokken was bij hulp bij zelfdoding van tien mensen. Het Openbaar Ministerie had vier jaar celstraf geëist.

De rechter acht bewezen dat Alex S. uit Eindhoven drie jaar lang het zelfdodingsmiddel 'Middel X' heeft verkocht, inclusief handleiding voor het gebruik. De straf valt lager uit omdat S. verminderd toerekeningsvatbaar is, en vanwege de lengte van het proces die volgens de rechter een grote impact had op het leven van S.

De 29-jarige man verklaarde bij een eerdere zitting dat hij het middel eerst voor zichzelf had besteld, om te weten hoe het in zijn werk ging. Toen hij erachter kwam hoe makkelijk hij 'Middel X' kon verkrijgen en hij via de Coöperatie Laatste Wil hoorde dat veel mensen er oor naar hadden, begon hij er een handeltje in.

Zeer lichtvaardig

De rechter vindt dat S. "zeer lichtvaardig" is omgesprongen met het leven van anderen door het leveren van het middel. "U heeft schade toegebracht aan de waarde van het menselijk leven in het algemeen." Ook vormde zijn handelen een gevaar voor de volksgezondheid.

Ook wordt hem de manier waarop het middel is verstrekt kwalijk genomen. "Door wijze van verpakking in gewone potjes met een schroefdop. Dat kon een gevaar veroorzaken voor onder anderen kinderen en postbodes." Dat had ook gevaarlijk kunnen zijn voor hulpverleners, als die mond-op-mondbeademing hadden toegepast op een slachtoffer.

Klanten konden hem via mail benaderen, waarop ze een bankrekeningnummer kregen. Als ze 45 euro overmaakten, kregen ze een bestelling per post. S. stuurde ze bijna vier keer de dodelijke hoeveelheid van het middel, met een handleiding en antibraakmiddel.

Uit politieonderzoek is gebleken dat S. 1600 doses heeft verstuurd. Hij controleerde niet wie zijn klanten waren.