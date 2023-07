Zuid-Europa zet zich schrap voor nog meer loeihete dagen

De Spaanse meteorologisch dienst heeft voor een aantal regio's het hoogste weeralarm afgegeven. In de omgeving van Zaragoza en op Mallorca kan het vandaag 43 graden worden. Ook in het midden van het land kan het kwik boven de 40 graden uitkomen.

In twintig Italiaanse steden geldt code rood vanwege temperaturen rond of boven de 40 graden, meldt het ministerie voor Volksgezondheid. De autoriteiten raden inwoners en bezoekers aan om tussen 11.00 en 18.00 uur uit de hitte te blijven. In Rome zou het vandaag 42 graden kunnen worden. Daarmee zou het warmterecord uit 2007 (40,5 graden) in de Italiaanse hoofdstad ruim sneuvelen.

Ook in Griekenland zijn er de komende dagen temperaturen die boven de 40 graden kunnen uitkomen, met name in het westen van het land. De nationale weerdienst zegt dat de extreme hitte nog dagenlang kan aanhouden.

WMO-chef Petteri Taalas legt een duidelijk verband tussen de hittegolf en klimaatverandering. "Het extreme weer komt in ons opwarmende klimaat steeds vaker voor en heeft een grote invloed op onze gezondheid, ecosystemen, economieën, landbouw, energie en de watervoorziening. Dit benadrukt de dringende noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen zo snel en hard mogelijk terug te dringen."