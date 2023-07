Partijen Zuid-Holland willen duidelijkheid over pfas-vervuiling

Het programma meldde dat in 2021 bij een meting in een sloot in de wijk Leidschenveen in Den Haag een gehalte van 180 nanogram pfas per liter was geconstateerd. Dat is ruim 25.000 keer de grenswaarde die het RIVM veilig acht voor oppervlaktewater. De sloot ligt op industrieterrein Forepark, maar grenst aan een woonwijk, schrijft Omroep West .

De oproep komt na geblunder bij waterschap Delfland over een sloot in Den Haag. Dat kwam aan het licht in een uitzending van onderzoeksprogramma Pointer , eind vorige week.

Een aantal politieke partijen in Zuid-Holland heeft de provincie vragen gesteld over de vervuiling van bodem en water met pfas en andere chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn. Ook willen ze dat het provinciebestuur omwonenden direct op de hoogte brengt als uit metingen blijkt dat er te hoge concentraties pfas voorkomen.

Maar pfas kunnen zich ophopen in het lichaam. De werking van het immuunsysteem kan verminderen en de stoffen hebben mogelijk effect op de voortplanting en op het ongeboren kind. Sommige stoffen uit de pfas-groep zijn vermoedelijk kankerverwekkend en in het milieu breken de stoffen niet of nauwelijks af.

In een brief aan de provincie Zuid-Holland vragen SP, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, CDA, SGP, BBB, Volt, PVV, PvdD en VVD onder meer of de provincie en betrokken gemeenten worden geïnformeerd over het "type verontrustende metingen", zoals is gedaan in Leidschenveen.

"We willen dat het Provinciebestuur het initiatief neemt om ervoor te zorgen dat er een eenduidig meldsysteem komt. En openheid over de bevindingen", schrijft SP-fractievoorzitter Lies van Aelst in een persbericht. "Dat is keihard nodig om te voorkomen dat er sprookjes of spookverhalen rondgaan richting onze inwoners."