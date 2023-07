Man opgepakt voor verkopen van computers aan Rusland

Een 41-jarige man uit Etten-Leur is gearresteerd voor het verkopen van computers en computeronderdelen aan Rusland. Dat deed hij niet rechtstreeks, maar via een u-bocht van landen die nog met Rusland zaken.

De FIOD pakte de man precies een week geleden op en maakte de arrestatie vandaag bekend. Hij is vrijdag voorgeleid en blijft in ieder geval twee weken vastzitten terwijl de FIOD verder onderzoek doet.

Uitwijklanden

De computerverkoper kwam in het vizier van justitie nadat de douane een opmerkelijke export van computers en computeronderdelen van een eenmanszaak uit Moerdijk had opgemerkt. Toen op 26 februari 2022 nieuwe handelssancties tegen Rusland in werking traden, nam de export van het bedrijf naar Rusland sterk af.

Tegelijk steeg de export naar zogenoemde 'uitwijklanden', oftewel landen die Rusland niet of beperkt sancties hebben opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Een woordvoerder van de FIOD laat weten dat het om "een behoorlijke hoeveelheid" reguliere computers en computeronderdelen ging.

Rechercheurs van de FIOD ontdekten dat de spullen via Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Oezbekistan, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten alsnog in Rusland terechtkwamen. Bij een inval in zijn winkel en woning werden een week geleden de administratie en magazijnvoorraad in beslag genomen.