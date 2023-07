Big Bazar moet twee winkels ontruimen vanwege huurachterstand

Winkelketen Big Bazar moet twee winkels ontruimen vanwege huurachterstanden. Dat heeft de rechter geoordeeld in een conflict tussen Big Bazar en een verhuurder, zo blijkt uit het vonnis.

Volgens RTL Nieuws kampen meer winkels van de keten met dezelfde problemen.

Een kleine twee weken werd Big Bazar door verhuurder Hoorne Vastgoed voor de rechtbank in Alkmaar gesleept, omdat de huur voor twee winkels in Schagen en Wormer te hoog waren opgelopen. Opmerkelijk genoeg kwam Big Bazar bij de zaak niet opdagen, staat in het rechtbankverslag.

De rechter oordeelde dat Big Bazar de huur voor de winkels "stelselmatig en niet tijdig betaalt". Naast de achterstallige huur van ruim 89.000 euro werd de keten samen met incassokosten en een boete veroordeeld tot het betalen van bijna een ton. Ook moet Big Bazar de twee winkels binnen vier weken ontruimen en de sleutels inleveren. De helft van deze periode is inmiddels verstreken.

Big Bazar heeft meer dan 125 winkels in Nederland en België. RTL schrijft ook over betaalachterstanden bij panden in Vlaardingen en 's-Gravenzande. De vastgoedbeheerder denkt na over juridische stappen.

De winkelketen wisselde twee jaar geleden van eigenaar. Toen nam het Friese BB-Retail de keten over van Mirage Retail, het moederbedrijf van Blokker en Intertoys. Het bedrijf zelf en eigenaar Heerke Kooistra waren niet bereikbaar voor de NOS.