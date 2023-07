'Veel ontevredenheid bij vve's over beheerder'

Veel verenigingen van eigenaren (vve's) zijn niet tevreden over de beheerder. Dat zegt Vereniging Eigen Huis op basis van ruim 500 reacties die zijn binnengekomen bij het eigen vve-meldpunt. Driekwart van de reacties was negatief.

Eigenaren van een appartement zijn automatisch lid van een vve. Die vereniging is onder meer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Veel vve's besteden hun taken uit aan externe beheerders.

De meeste klachten bij het meldpunt gaan over slechte communicatie en bereikbaarheid van beheerders. Ook blijkt bij sommige vve's de administratie niet op orde en is er een betalingsachterstand. Verder maken bewoners melding van beheerders die op eigen houtje beslissingen nemen of onvoldoende kennis van zaken hebben.

Flinke klachten

"Dat zijn dus best wel flinke klachten", zegt Valeska Hovener van Vereniging Eigen Huis in het NOS Radio 1 Journaal. "We zijn ook een beetje geschrokken dat er zo veel zijn." De vereniging zegt al langer klachten te krijgen van zijn leden over beheerders en richtte daarom in februari het meldpunt op.

Daar kwamen ook vijf vermoedens van fraude binnen. "Die hebben we natuurlijk niet kunnen controleren. Maar dat is wel het meest extreme voorbeeld."

De meeste klachten gaan dus over gebrekkige communicatie, wat volgens Hovener erg frustrerend kan zijn. "Als je mails niet worden beantwoord of als je met een lekkage zit die niet wordt opgelost. Dat leidt gewoon tot heel vervelende situaties."

Iedereen mag beheerder worden

In Nederland zijn er zo'n 125.000 verenigingen van eigenaren, die sterk in grootte variëren. Zeker de helft daarvan besteedt het beheer uit aan een externe dienstverlener. Die verdient meer aan grote vve's, waardoor de kleine verenigingen relatief minder aandacht krijgen, zegt Eigen Huis.

Een andere oorzaak van het probleem is volgens Hovener dat het beheren van een vve een vrij beroep is. "Iedereen mag zich dus beheerder noemen en daar ontstaan ook problemen door. Wij vinden dat je het bestuur in eigen handen moet houden. Dat is belangrijk om de controle op je eigen financiën te houden."

Als dat binnen een vve niet lukt, adviseert Eigen Huis om een kascommissie in te stellen om te waken over de financiën of iemand van de vereniging van eigenaren mee te laten kijken met de externe beheerder. "Maar zorg er in ieder geval wel voor dat je die controle houdt over je vve", zegt Hovener. "Dat is heel belangrijk."