Het WK voetbal volg je vanaf donderdag live bij de NOS

Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland gaat komende donderdag van start en duurt precies een maand, tot en met zondag 20 augustus. De NOS doet via televisie, radio en online ruimschoots verslag van het vrouwentoernooi. We volgen Oranje vanzelfsprekend op de voet.

Nederland speelt op zondag 23 juli om 09.30 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Portugal, gevolgd door duels met de Verenigde Staten (donderdag 27 juli om 03.00 uur) en Vietnam (dinsdag 1 augustus om 09.00 uur).

Het WK wordt donderdag om 09.00 uur in Auckland geopend met de wedstrijd tussen gastland Nieuw-Zeeland en Noorwegen. Om 08.15 uur begint de voorbeschouwing, op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app.

Alle Oranjeduels live bij de NOS

Alle wedstrijden van Oranje worden bij de NOS rechtstreeks uitgezonden op televisie, radio en via online. Leonne Stentler is onze vaste analist en bij de duels van Oranje schuift oud-international Mandy van den Berg ook aan in de studio. We zenden elke dag één wedstrijd van het toernooi uit.

