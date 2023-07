GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet stopt na verkiezingen

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet stopt na de verkiezingen als Tweede Kamerlid. In een verklaring op Twitter schrijft Ellemeet dat ze na "zeven prachtige en hele intensieve jaren" even op adem wil komen.

De 47-jarige Ellemeet zit sinds 2017 in de Tweede Kamer en eind 2014 ook al een korte periode. Bij de vorige verkiezingen in 2021 stond ze op de tweede plek van de GroenLinks-kieslijst.

De afgelopen jaren zette ze zich onder meer in voor het aanpassen van de abortuswetgeving en meer zeggenschap voor zorgmedewerkers. Naast zorg- en justitiewoordvoerder is Ellemeet vicevoorzitter van de fractie en wordt ze gezien als vertrouweling van partijleider Jesse Klaver.

Het gure klimaat

In haar verklaring prijst ze haar fractie, maar ook politici van andere partijen. "De contacten met collega's en bewindspersonen hebben met regelmatig geïnspireerd", schrijft Ellemeet. Ze noemt als voorbeeld gesprekken met toenmalig zorgminister Hugo de Jonge over ouderenzorg. "Ook dat is politiek: oprechte gedeelde betrokkenheid op de inhoud."

In de verklaring spreekt Ellemeet ook haar zorgen uit, onder meer over "het gure klimaat waarin politici moeten opereren". Verder stipt ze de hoge werkdruk aan. "Ik gun ons land de allerbeste volksvertegenwoordigers én een groter parlement zodat de werkdruk verlicht wordt." In oktober zei Ellemeet ook al eens dat de Kamer op zoek moet naar manieren om het werken in de Kamer prettiger te maken.

Gisteren werd duidelijk dat GroenLinks en PvdA met één lijst en één programma meedoen aan de aankomende verkiezingen. De leden van beide partijen stemden daar met grote meerderheid mee in.