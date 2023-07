Oranjewaterpolosters boeken op WK monsterzege (30-2) op Kazachstan

De Nederlandse waterpolosters hebben bij de WK in Fukuoka ook hun tweede duel gewonnen. Na de knappe zege op Europees kampioen Spanje in het openingsduel zondag liet Oranje niets heel van waterpolodwerg Kazachstan, dat met 30-2 (10-0, 7-1, 9-1, 4-0) werd verslagen.

De vorige ontmoetingen met Nederland gaven Kazachstan al weinig hoop: 15-7 bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen, 21-1 bij de WK van 2015 in Rusland en 19-6 bij de Spelen van 2021 in Tokio.

Alle Oranje-speelsters scoren

Ditmaal ging het wel heel gemakkelijk voor de formatie van de Griekse bondscoach Evangelos Doudesis. Alle Nederlandse veldspeelsters kwamen op het scoreformulier.

Simone van de Kraats nam acht treffers voor haar rekening, Maxine Schaap kwam vijf keer tot scoren en Bente Rogge en Lola Moolhuijzen beiden drie keer.