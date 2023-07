China evacueert bijna kwart miljoen inwoners vanwege orkaan Talim

In China zijn zo'n 230.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Talim. Die kwam gisteravond aan land in de zuidelijke provincie Guangdong. Talim vervolgde zijn weg richting de Golf van Beibu en kwam vannacht - afgezwakt tot een tropische storm - opnieuw aan land in de provincie Guangxi, die aan Vietnam grenst.

De orkaan bracht windsnelheden tot 140 kilometer per uur met zich mee. De zuidelijke eilandprovincie Hainan kreeg te maken met golven van zo'n 6 meter hoog.

Overstromingen en omgevallen bomen

Op diverse plekken wordt melding gemaakt van overstromingen. Volgens persbureau Reuters plaatsen mensen op Chinese sociale media filmpjes van omgevallen bomen, wegdrijvende auto's, een aangespoelde walvis en voetgangers die moeilijk hun evenwicht kunnen bewaren.

Volgens staatsmedia zijn brandweerlieden druk bezig met het redden van mensen uit auto's waarop bomen zijn gevallen en het vrijmaken van wegen. Hoe groot de schade door Talim is, moet nog in kaart worden gebracht.

Ook mensen in de stad Fuzhou, duizend kilometer ten oosten van het gebied waar Talim aan land kwam, hadden last van de orkaan. Vanuit daar komen meldingen van weggespoelde auto's en meubels en beschadigingen door overstromingen.

Treinen en vluchten geannuleerd

Behalve de vele evacuaties werden gisteren in de zuidelijke Chinese provincies nog andere voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zijn honderden vluchten en treinen geschrapt. In Guangdong werden duizenden vissersboten teruggehaald en tientallen toeristische bestemmingen aan de kust afgesloten.

De verwachting is dat de storm verder afzwakt wanneer deze in de loop van vandaag richting het noordwesten trekt, richting Vietnam. In Quang Ninh en Hai Phong zijn uit voorzorg zo'n 30.000 mensen geëvacueerd.

Talim is de vierde orkaan van het jaar in Azië en de eerste die aan land is gekomen.