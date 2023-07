Van Rouwendaal pakt eerste WK-zilver op vijf kilometer: 'Staat nu goed op mijn cv'

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de WK zwemmen in Fukuoka beslag gelegd op de zilveren medaille op de vijf kilometer. Het was haar eerste WK-medaille ooit op deze afstand.

In Japan moest de Nederlandse zwemster alleen de Duitse Leonie Beck, die eerder al het goud had gewonnen op de tien kilometer, voor laten gaan. Het brons ging naar de Braziliaanse Ana Marcela Cunha.

Het is de eerste keer sinds 2007 dat een zwemster zowel de vijf als de tien kilometer wint bij een WK. Van Rouwendaal lag in de finale van de race nog op kop, maar moest in de eindsprint toch haar meerdere erkennen in de 26-jarige Duitse.

Blij met zilver

"Ik kwam het laatste stuk heel moeilijk weg. Ana Marcela Cunha is best wel zwaar", zei Van Rouwendaal na afloop.

Op Beck moest ze uiteindelijk een seconde toegeven. "Zij had net een andere lijn en kwam net niet met Cunha in de knoop. Maar ik ben blij met die zilveren plek. Ik had nog nooit een WK-medaille op de vijf kilometer. Die staat nu heel goed op mijn cv."