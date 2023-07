Fietsenfabrikant VanMoof failliet verklaard: 'Bedroefd, maar ook trots'

De Amsterdamse fietsenfabrikant VanMoof is failliet. Dat maken de oprichters van het bedrijf bekend in een interne mail. Het bedrijf vroeg eerder al uitstel van betaling aan.

In het bericht aan de medewerkers laten de VanMoof-oprichters weten dat het niet is gelukt het tij te keren. Ze bedanken de honderden werknemers voor hun inzet de afgelopen veertien jaar.

VanMoof stond lange tijd bekend als groeiparel en leek op weg de wereld te veroveren met elektrische stadsfietsen. Vorige week bleken de financiële problemen groot.

"We zijn jullie allemaal dankbaar en vinden het jammer dat we deze missie niet samen kunnen volbrengen. We zijn bedroefd, maar bovenal voelen we trots op wat we bereikt hebben", schrijven oprichters Taco en Ties Carlier.

De curatoren gaan op zoek naar kandidaten voor een doorstart, zodat ook reparaties weer kunnen worden uitgevoerd.

Verlieslijdend

Vorige week woensdag kreeg VanMoof uitstel van betaling. Het ging al een tijdje slecht met het bedrijf. Veel van de verkochte fietsen hadden mankementen. Daardoor was VanMoof veel geld kwijt aan reparaties voor fietsen waar garantie op zat.

De fietsen van VanMoof bestaan voor een groot deel uit door het bedrijf zelf ontwikkelde onderdelen. In 2021, het meest recente jaar waar cijfers over bekend zijn, leed VanMoof een verlies van bijna 80 miljoen euro.

VanMoof moest meerdere malen voor geld aankloppen bij investeerders om het bedrijf overeind te houden. Er zijn in de loop der jaren iets minder dan 200.000 VanMoofs verkocht. Het bedrijf werd in 2009 opgericht.

Reparaties

Bij reparatiebedrijf Kwikfit zijn de specifieke VanMoof-onderdelen inmiddels op. Sinds een paar weken konden VanMoof-eigenaren bij drie Kwikfit-filialen terecht voor onderhoud en reparaties.

"We zijn in contact met VanMoof over of we nog nieuwe onderdelen kunnen krijgen", zei Pieter Bikker, directeur e-mobility bij Kwikfit, maandag. "Ik ga ervan uit dat we niet zelf aan deze onderdelen kunnen komen, de kortste klap zou rechtstreeks via VanMoof zijn."

Kwikfit kan nog wel dingen doen waar geen specifieke VanMoof-onderdelen voor nodig zijn, zoals reparatie van banden, vervanging van remmen en onderhoudsbeurten.

Sinds het uitstel van betaling moeten mensen betalen voor reparaties en onderhoud bij Kwikfit, ook al hebben ze nog garantie of een onderhoudscontract bij VanMoof. "In het algemeen hebben mensen begrip hiervoor", zegt Bikker. "Of ze zeggen: ik wacht nog even af, misschien is het straks weer als vanouds."