Wekdienst 18/7: Vierdaagse van start • Uitspraak in zaak zelfdodingspoeder

Het weer: vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, in het noorden kan ook een bui ontstaan. Bij een matige westenwind wordt het 21 tot 26 graden. De komende dagen is het iets koeler zomerweer met een mix van zon, stapelwolken en soms een regen- of onweersbui.

Goedemorgen! De Vierdaagse in Nijmegen begint en de rechter doet uitspraak in de zaak rond zelfdodingspoeder Middel X.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Nijmegen begint de Vierdaagse. Ruim 45.000 mensen gaan deze vier dagen 30, 40 of 50 kilometer wandelen per dag. Vorig jaar werd de eerste dag geschrapt vanwege de hitte en werd het een driedaagse wandeltocht.

De rechtbank in Den Bosch doet uitspraak in de zaak over het zelfdodingspoeder Middel X. Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen Alex S. die wordt verdacht van hulp bij zelfdoding van tien mensen. Drie jaar lang zou hij Middel X hebben verkocht, inclusief handleiding voor het gebruik.

De film Barbie gaat in première in Nederland. Eerder kwam de Hollywoodfilm al in het nieuws vanwege het verbod in Vietnam. Dit omdat er een wereldkaart met de zogenoemde negenstrepenlijn in te zien is, de Chinese afbakening van het betwiste gebied in de Zuid-Chinese Zee.

Wat heb je gemist?

In het zuiden van Zwitserland woedt een grote bosbrand. Inwoners uit verschillende dorpen uit het kanton Wallis zijn geëvacueerd, melden Zwitserse media.

De bosbrand brak gisteren aan het eind van de middag uit in de bossen bij het dorpje Bitsch, enkele kilometers van de Italiaanse grens. De brandweer is onder meer met blushelikopters in het gebied actief. Zeker 200 brandweermensen en andere hulpverleners zijn ter plekke.

Hoe groot het getroffen gebied is, is nog niet duidelijk. Om de brand onder controle te krijgen worden ook bomen gekapt. De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met het blussen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Nog even terug naar de Nijmeegse Vierdaagse. Want 200 kilometer lopen in vier dagen tijd is geen sinecure. Maarten Herzberger uit Amsterdam vond dat nog niet genoeg uitdaging en besloot de tocht op klompen te doen. Hij hoopt zo 50.000 euro in te zamelen om zijn kinderboerderij in het Westerpark te redden: