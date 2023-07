Etappe 16: wordt ook de eerste en enige tijdrit van dit jaar een secondenspel?

De beslissende derde week van de Tour de France begint met een individuele tijdrit. Het is niet alleen de enige race tegen de klok in deze 110de editie van de Ronde van Frankrijk, maar qua lengte is de etappe met z'n 22,4 kilometer ook aan de zuinige kant.

Dat betekent echter niet dat de renners na de rustdag van gisteren een eenvoudig klusje voorgeschoteld krijgen. Het parcours tussen Passy en Combloux begint vlak, maar al na zo'n 2 kilometer doemt de 1,3 kilometer lange Côte de Soudans op met z'n gemiddelde stijging van 8,8 procent. En daarmee is de koek bepaald nog niet op. Na de afdaling en opnieuw een vlak gedeelte is het na ongeveer 16 kilometer opnieuw klimmen geblazen als de Côte de Domancy zich aandient. Die bult van de tweede categorie is 2,5 kilometer lang à 9,4 procent. En ook na de top blijft het wegdek hellen.

Tour de France etappe 16 - NOS

In 2016 voerde de individuele tijdrit over vrijwel hetzelfde parcours, al was de afstand toen met 17 kilometer nog iets korter. Chris Froome won destijds. De Brit bleef Tom Dumoulin voor en zou dat jaar de Tour voor de derde keer winnen. Wereldtop Het is niet uitgesloten dat ook vandaag de aankomende Tour-winnaar er met het dagsucces vandoor gaat. De verschillen tussen geletruidrager Jonas Vingegaard en nummer twee Tadej Pogacar zijn immers zó klein, dat de marge die in de tijdrit geslagen wordt weleens beslissend zou kunnen zijn. Dumoulin durft geen favoriet aan te wijzen. "Ik weet het niet meer. Ze zijn zó aan elkaar gewaagd. Bergop. Maar ze hebben ook een gelijke tijdritcapaciteit. Ze behoren ook op de tijdrit inmiddels tot wereldtop, en zeker op het parcours van vandaag." Elkaar de hele dag in het vizier houden zit er in ieder geval niet in vandaag. Nadat de Deen Michael Morkov om 13.05 uur als eerste van start is gegaan, sluit zijn landgenoot Vingegaard om 17.00 uur de rij. Pogacar, die in het algemeen klassement slechts tien seconden achter de titelverdediger staat, is dan al twee minuten onderweg. Fietswissel De laatste heeft, zo bewijzen foto's, geoefend om onderweg van tweewieler te wisselen: dik zes kilometer voor de streep een tijdritfiets voor een lichtere wegfiets. "Ik heb in 2016 niet gewisseld", weet Dumoulin nog. "En Froome ook niet, volgens mij."

Tadej Pogacar oefent de fietswissel voor de tijdrit van vandaag - NOS

"Je verliest tijd met het wisselen. Je wint dan op steile delen waarschijnlijk wel wat tijd terug, maar de laatste 3,5 kilometer tot de finish is zo'n 4 à 5 procent. Ik weet zeker dat ik daar sneller ben met een tijdritfiets omdat ik dan mooi in de houding kan zitten en mijn krachten goed kwijt kan. Ik denk dat er in de top van het klassement meer níét gaan wisselen dan wel." "Ik zou er ook stress van hebben. In het ideale scenario kost een fietswissel acht seconden of zo. Maar de stress die je al kilometers daarvoor hebt, plus de ritmeonderbreking... Ik vind het nogal riskant." Madame Curie Startplaats Passy is het dorp waar de befaamde wetenschapster Marie Curry, ook wel bekend als Madame Curie, is overleden. De geboren Poolse werd in 1903 de eerste vrouw die de Nobelprijs won. Ze verdiende die samen met haar Franse echtgenoot Pierre Curie in de categorie natuurkunde. Acht jaar later kwam er nog een tweede bij, nu voor scheikunde. Ze is een van de vijf mensen met twee Nobelprijzen en een van de slechts twee personen die onderscheiden zijn in twee verschillende disciplines.