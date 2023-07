Barbiecore: alles kleurt roze door marketing van nieuwe film

Fans vragen zich de laatste weken bij elke Barbie-première één ding af: als welke variant van de wereldberoemde pop zou actrice Margot Robbie zich vandaag weer hebben laten aankleden? Zou het de jaren 60-Londen-Barbie zijn, of de jaren 80-carrière-Barbie?

De film Barbie gaat vandaag in Nederland in première (volgens bioscoopketen Pathé was er een stormloop op de 22.000 kaartjes) en leidt wereldwijd tot een wederopstanding van de populariteit van de pop én van de kleur roze. Dat laatste wordt ook wel Barbiecore genoemd: Barbie en roze als (mode-)inspiratie. En zoals wel vaker is dit geen toeval, maar een slimme en grote marketingcampagne van Barbie-eigenaar Mattel.

Barbiepasta

Eerst wat Barbie-feitjes. De pop zag voor het eerst het licht in 1959 - Ken kwam twee jaar later. Ze heeft meer dan 250 carrières gehad, van piloot tot president, en elke minuut worden er meer dan 100 van haar verkocht in 150 verschillende landen. Ze zorgt voor bijna een derde van de omzet van Mattel. Het moederbedrijf maakte vorig jaar bijna 5 miljard euro omzet en is na Lego de grootste speelgoedfabrikant ter wereld.

Kijk je goed, dan zie je Barbie op dit moment overal. Het bedrijf is met tientallen merken een samenwerking aangegaan. Fastfashionmerken als Primark en Forever21 hebben hele kledinglijnen aan de pop gewijd, maar er zijn ook Barbiecrocs, Barbieskates (Impala), Barbiemake-up (NYX) en Barbie Xbox-consoles. In Malibu in Californië kan je een echt Barbiehuis huren, compleet roze met gouden Ken-letters in het zwembad. Recepten voor roze Barbiepasta zijn misschien wel het hoogtepunt van Barbiecore.

Maar de allergrootste troef lijkt toch wel hoofdrolspeler Margot Robbie, die elke première gekleed gaat als een Barbie die ooit door het bedrijf is uitgebracht. De kleding wordt gemaakt door 's werelds bekendste modehuizen als Vivienne Westwood, Valentino en Chanel. Ook in de film ziet Robbie eruit als iconische Barbies, in de eerste uitgekomen trailer zelfs als de allereerste Barbie. Een leuk extraatje voor de kenners.