Ruim 200 migranten uit vrachtwagen Mexico bevrijd

De autoriteiten in Mexico hebben 206 migranten aangetroffen in een achtergelaten vrachtwagen in de zuidoostelijke staat Veracruz. De migranten komen uit Guatemala en Honduras, onder hen zijn zeker twintig minderjarigen zonder begeleiding.

De autoriteiten gaan ervan uit dat de migranten onderweg waren naar de Verenigde Staten. De slachtoffers hadden uitdrogingsverschijnselen en waren gedrogeerd.

De autoriteiten denken dat ze gedrogeerd werden zodat ze hun behoefte beter konden ophouden. De chauffeur van de vrachtwagen is vermoedelijk gevlucht.

Tussenverdieping voor meer mensen

De truck werd gevonden in de omgeving van de stad José Cardel, zo'n 200 kilometen ten oosten van de hoofdstad Mexico-Stad. De oplegger was aangepast om de inhoud voor röntgenscans onzichtbaar te maken. En er was een soort metalen tussenverdieping gemaakt om zo meer mensen te kunnen vervoeren.

Migranten uit Zuid- en Midden-Amerika proberen via Mexico de Verenigde Staten binnen te komen. Dat zijn veelal mensen die armoede, geweld en politieke onderdrukking proberen te ontvluchten. Sinds dit weekend hebben de autoriteiten zeker 500 migranten onderschept die onderweg waren naar de VS.

Tussen oktober 2021 en oktober 2022 registreerde de Amerikaanse grensbewakingsdienst meer dan 2 miljoen pogingen om het land binnen te komen.