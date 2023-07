105e editie van de Vierdaagse begonnen met tocht door Betuwe

Stipt om 04.00 uur zijn de eerste wandelaars begonnen aan de 105e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Zoals elk jaar wordt de wandeltocht van dinsdag tot en met vrijdag gehouden. Op de eerste dag, de dag van Elst, lopen de wandelaars door de Betuwe.

In totaal hebben 47.000 mensen zich ingeschreven, 6222 van hen zijn militairen, meldt de organisatie. Ongeveer 3500 mensen hebben hun startbewijs niet opgehaald, schrijft Omroep Gelderland. In totaal beginnen ruim 43.300 mensen aan de wandeltocht. Volgens de omroep geen record, maar wel een stuk meer dan vorig jaar toen bijna 38.500 mensen aan de start van het wandelevenement verschenen.

De gemiddelde leeftijd van de wandelaars is dit jaar 48,8 jaar. In 2019 was dat 53 en in 2022 49,5. Bijna 60 procent van de deelnemers is man en iets meer dan 40 vrouw. Ruim 17.000 mensen doen voor het eerst mee aan de wandeltocht. En 22 mensen proberen de eindstreep in een rolstoel te halen.

Niet alleen Nederlanders doen mee aan de wandeltocht. Ruim 6800 deelnemers komen uit 77 verschillende landen, variërend van Afghanistan en Canada tot Guinee en Ethiopië.

Met een deelnemer uit Moldavië zijn alle Europese landen minimaal één keer vertegenwoordigd. De militaire deelnemers komen uit 31 verschillende landen.

Drukke Vierdaagsefeesten

De festiviteiten die voorafgaand en tijdens de wandeltochten worden gehouden zijn afgelopen zaterdag al begonnen. Ook gisteren werden de Vierdaagsefeesten drukbezocht. Een woordvoerder zegt tegen persbureau ANP dat drie locaties van de feesten vol raakten, maar dat het veel mensen toch lukten om een plekje te bemachtigen.

In vergelijking met het weekend was het gisteren eerder druk in het centrum van Nijmegen, vooral omdat wandelaars hun startbewijs kwamen ophalen.

Onder meer het optreden van Snollebollekes trok veel mensen. De avond was volgens haar "druk, maar gezellig" en verliep zonder noemenswaardige incidenten.

Vorig jaar werd de Vierdaagse met een dag ingekort vanwege de hitte. De dinsdag werd geschrapt omdat het die dag 37 graden werd. Het was de eerste editie sinds corona, toen het evenement twee jaar stil lag.