Grote bosbrand in Zwitserland, honderden geëvacueerd

In het zuiden van Zwitserland woedt sinds gisterenmiddag een grote bosbrand. Inwoners uit verschillende dorpen uit het kanton Wallis zijn geëvacueerd, melden Zwitserse media.

De bosbrand brak rond 17.00 uur uit in de bossen bij het dorpje Bitsch. De brandweer is onder meer met blushelikopters in het gebied actief. Zeker 200 hulpdiensten zijn ter plekke.

Een woordvoerder van de brandweer spreekt van een moeilijke situatie. "Het steile terrein maakt het heel moeilijk om het vuur onder controle te krijgen", zegt hij tegen de nieuwswebsite Blick.

Hoe groot het getroffen gebied is, is nog niet duidelijk. "Zodra het licht wordt, vliegen we verder het gebied in", zegt de woordvoerder. Om de brand onder controle te krijgen worden ook bomen gekapt.

De brandweer verwacht nog dagen bezig te zijn met het blussen. "Daarna hebben we wekenlang te maken met vuur onder de wortels. De brand houdt ons nog bezig tot de herfst", verwacht hij.

Verhoogd risico door droogte

Door de wind verplaatsten de vlammen zich in de richting van Riederhorn, een dorpje met zo'n 200 inwoners. Zij zijn allemaal geëvacueerd.

Eerder werden al woningen in het buurtschap Oberried ontruimd. Later op de avond werden inwoners van Bitsch geëvacueerd. Dat gebeurde onder meer vanwege het gevaar van vallende rotsblokken.

Door de droogte in het gebied geldt de op een na hoogste waarschuwing voor bosbranden. Om die reden geldt er een stookverbod in de regio.