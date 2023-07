Taylor Swift eerste vrouwelijke artiest met twaalf nummer 1-albums

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft de meeste nummer 1-albums van alle vrouwelijke artiesten aller tijden op haar naam staan. Haar laatste album, Speak Now (Taylor's Version) dat eerder deze maand uitkwam, is haar twaalfde LP die de nummer 1-positie in de Billboard 200 heeft bereikt.

Met dat record verslaat ze Barbra Streisand die elf nummer 1-albums heeft. Swift staat op gelijke hoogte met Drake, die ook twaalf albums op de nummer 1-plek heeft behaald. Alleen Jay-Z doet het als soloartiest nog beter met veertien albums. The Beatles gaan ruim aan kop met negentien albums op nummer 1.

Speak Now (Taylor's Version) is het derde album van Taylor Swift dat ze opnieuw heeft uitgebracht. In juni 2019 kocht de Amerikaanse platenbaas Scooter Braun het platenlabel Big Machine Label Group dat de rechten had op de eerste zes albums van Swift. Daarop besloot de zangeres om haar platen opnieuw uit te brengen onder haar eigen naam. Eerder bracht ze Fearless en Red opnieuw uit.

Vier albums in top-10

Haar laatste album bevat zestien herschreven nummers die ook op het originele album uit 2010 stonden. Daar zijn nog zes niet eerder uitgebrachte nummers aan toegevoegd. De LP kwam op 7 juli uit en is sinds die tijd 716.000 keer verkocht, meldt The New York Times.

Never Grow Up is een van de nummers die op de nieuwe versie van Speak Now staan: