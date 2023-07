Van Barneveld wint niet bij rentree op World Matchplay, eerste ronde eindstation

Raymond van Barneveld heeft zijn terugkeer op de World Matchplay niet op weten te luisteren met een overwinning. In de eerste ronde van het toernooi in Blackpool was Ryan Searle enkele maten te groot voor de Nederlander (10-4).

Van Barneveld kwam voor het eerst sinds 2018 weer in actie op het 'zomer-WK', zoals het toernooi ook wel wordt genoemd. De Nederlandse verliezend finalist van 2010 speelde helemaal geen slechte wedstrijd, maar was simpelweg niet opgewassen tegen Ryan Searle.

De Engelsman gooide zijn hoogste moyenne (105,19 per drie pijlen) op een groot toernooi. Van Barneveld kwam niet verder dan 89,59.

Er zijn na vanavond met Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode nog twee Nederlanders actief op het toernooi. Zij bereikten op zondag wel de volgende ronde. Noppert komt op dinsdag weer in actie en Van Duijvenbode op woensdag. Michael van Gerwen werd op zondag uitgeschakeld in de eerste ronde.