1200 kinderen geëvacueerd van zomerkamp in Griekse kustplaats vanwege bosbranden

Door bosbranden in de buurt van Athene hebben duizenden mensen in kustplaatsen hun huis moeten verlaten. Zo'n 1200 kinderen zijn geëvacueerd vanaf een zomerkamp.

Vlammen kwamen in de buurt van hun kamp in de kustplaats Loutraki, op zo'n 80 kilometer ten westen van de hoofdstad. Het vuur verspreidt zich snel vanwege de harde wind. Ook ten zuidoosten van Athene woedt een grote brand, meldt persbureau Reuters.

Zo'n 200 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden om te voorkomen dat het zich nog verder verspreidt. Ze worden geholpen door zo'n twintig militairen.

44 graden

Griekenland gaat gebukt onder een zware hittegolf. Afgelopen vrijdag werd het op de heetste plaats in Griekenland, Thiva, 44,2 graden. Bij 87 weerstations werd een temperatuur van boven de 40 graden gemeten. Ook Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Polen hebben te maken met een intense hittegolf.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) zegt dat de hittegolf halverwege deze week naar verwachting nog zwaarder wordt en waarschijnlijk op sommige plaatsen in augustus nog voortduurt.

'Hotspot' van klimaatverandering

In een rapport van het VN-klimaatpanel IPCC werd twee jaar geleden al vastgesteld dat het Middellandse Zeegebied een 'hotspot' van klimaatverandering is. Als de uitstoot van broeikasgassen niet snel wordt teruggebracht, zullen temperaturen van boven de 50 graden daar later deze eeuw geen uitzondering zijn, staat in dat rapport.