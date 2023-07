Spoedeisende hulp VUmc 's nachts dicht door personeelstekort

De spoedeisende hulp van het Amsterdamse ziekenhuis VUmc gaat vanaf volgende week maandag dagelijks dicht van 20.00 uur tot 07.30 uur. Er is te weinig personeel om de afdeling dag en nacht open te houden. Patiënten die met spoed hulp nodig hebben, moeten uitwijken naar het AMC, meldt AT5.

Er geldt een uitzondering voor patiënten die al bekend zijn bij het VUmc. Zij kunnen 's nachts nog wel gebruikmaken van de spoedeisende hulp. Ook voor hartpatiënten geldt een uitzondering.

Het personeelstekort op de spoedeisende hulp van het Amsterdamse ziekenhuis speelt al langere tijd. In mei werd extra personeel gezocht en moesten medewerkers van andere afdelingen bijspringen om gaten in het rooster op te vullen, bleek uit een mail in handen van AT5. Eerder was al besloten dat ambulances uitwijken naar het AMC.

Andere ziekenhuizen

Het ziekenhuis Isala in Meppel moest begin dit jaar gedurende twee maanden ook 's nachts de spoedeisende hulp sluiten door een tekort aan personeel. Het Haga-ziekenhuis in Zoetermeer - voorheen het Langeland-ziekenhuis - kampte vorig jaar met hetzelfde probleem. Daar was enige tijd de spoedeisende hulp drie dagen per week gesloten.

Het VUmc was al van plan om in mei 2024 de deuren van de spoedeisende afdeling te sluiten. Alle hulp van deze categorie moet dan in het AMC plaatsvinden. Het VUmc laat in het midden of de spoedeisende hulp in de tussentijd nog opengaat. Het VUmc en AMC zijn beide locaties van het Amsterdam UMC.