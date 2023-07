Bij1 verdwijnt uit Amsterdam, raadsleden ervaren onveilige omgeving binnen partij

Twee gemeenteraadsleden van Bij1 in Amsterdam splitsen zich af, waardoor de partij uit de raad in de hoofdstad verdwijnt. Dat bevestigt raadslid Jazie Veldhuyzen na berichtgeving in NRC. Nilab Ahmadi en hij gaan verder in een gezamenlijke fractie.

Tegen de krant zeggen ze dat de partij een "toxische, structureel onveilige omgeving" is, vol wantrouwen, machtsmisbruik en "gebrek aan transparantie en interne democratie". Het derde Amsterdamse Bij1-raadslid splitste zich vorig jaar al af.

Er speelden al langer conflicten binnen de Amsterdamse afdeling van de partij. Eind 2021 stemden de leden Ahmadi van een onverkiesbare naar een verkiesbare plek op de kandidatenlijst. Volgens het bestuur van de Amsterdamse afdeling was er sprake geweest van stemfraude, waarna het bestuur opstapte omdat het van mening was dat het eerder had moeten optreden. Er werd bij intern onderzoek geen bewijs voor de fraude gevonden.

Burn-out

De twee raadsleden willen in september samen verder in de Amsterdamse raad "volgens de politieke lijn van Bij1". Ze willen zich inzetten "tegen uitsluiting" en "voor de meest gemarginaliseerden in de samenleving", en daarnaast "als échte volksvertegenwoordigers op straat en in de buurten aanwezig zijn". Veldhuyzen zit sinds september vorig jaar thuis met een burn-out. Hij verwacht in september terug te zijn in de raad.

Het landelijke partijbestuur wil niet via de media reageren, zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Vorig jaar stapte partijvoorzitter Jursica Mills op. Zij zei dat de partij vol was van "toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden".