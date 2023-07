Tweede verdachte aangehouden voor steekpartij Leiden

De politie in Leiden heeft vanmiddag een tweede verdachte aangehouden voor de steekpartij in een centrum van hulporganisaties afgelopen vrijdag. Het is een 38-jarige man uit die stad.

De steekpartij kostte een 66-jarige man het leven. Twee anderen raakten gewond, zij zijn buiten levensgevaar. Vrijdagmiddag werd na een klopjacht een verdachte aangehouden: een 39-jarige man die eveneens uit Leiden komt. Het gaat volgens het centrum om een cliënt van een van de hulporganisaties die in het pand gevestigd zijn. Het is nog onduidelijk wat zijn rol is geweest, zegt de politie.

De man die vandaag is aangehouden zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De politie wil op dit moment niet kwijt waar hij precies van wordt verdacht.

