NOS Voetbalpodcast #116: 'Als Feyenoord heel blijft, zijn ze titelkandidaat'

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt Arno Vermeulen het knotsgekke voetbalweekend, met Jan Roelfs, Jeroen Grueter en Arman Avsaroglu.

Feyenoord was de grote winnaar van de vierde speelronde. De ploeg van Dick Advocaat gaat de interlandperiode in als koploper. En daar zouden ze wel eens kunnen blijven staan, denkt Grueter. "Als Feyenoord weer langzaam groeit naar dat niveau van vorig jaar, ze blijven heel en naar de trainer luisteren, is Feyenoord echt een titelkandidaat."

Ajax ging het weekend in als koploper, maar verloor in Groningen met 1-0. Commentator Roelfs was bij die wedstrijd en was verbaasd. "Stroperig spel, geen combinaties. Een dikke onvoldoende."

Verder aandacht voor comeback van Sparta tegen AZ en het aanstaande debuut van Frank de Boer als bondscoach.