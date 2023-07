Bosz bouwt zonder Simons aan nieuw PSV: 'Moet sneller dan in Ajax-periode'

Voor 59-jarige Bosz komt het vertrek van Simons niet als een verrassing. "Het blijft jammer, maar dit zag ik aankomen. De club had mij al geïnformeerd. We hebben alles geprobeerd om hem hier te houden." Ondanks de verwoede pogingen koestert de coach geen wrok jegens Simons. "De jongen staat in zijn recht."

Een dag na het vertrek van Xavi Simons bij PSV staat trainer Peter Bosz ogenschijnlijk blijmoedig voor de camera. Hij geeft toe dat hij wel even chagrijnig was. "Maar dat is geweest."

RB Leipzig lijkt de grootste kanshebber om komend jaar gebruik te maken van de diensten van Simons. PSV werd echter ook weer genoemd, maar Bosz sluit een langer verblijf van Oranje-international in Eindhoven uit. Zolang Simons er was, hield de coach rekening met hem. "En nu gaan we plannen maken zonder hem."

Een groot deel van van die plannen zal worden gesmeed in Oostenrijk, waar PSV nu op een tiendaags trainingskamp is. "Dat is lang. Het geeft mij wel de gelegenheid om met de jongens te praten en om de manier van spelen duidelijk te maken."

'Willen Champions League in'

Bosz is zich ervan bewust dat er snel aan een nieuw team gebouwd moet worden. Aan het eind van de maand kan tegen Feyenoord eerste prijs al gewonnen worden: de Johan Cruijff Schaal. Daarna wachten er cruciale wedstrijden in de voorronde van de Champions League. "We willen graag de Champions League in."

Het bezorgt de voormalig trainer van onder meer Heracles Almelo, Vitesse en Ajax, niet nu al overdreven veel stress. "Als je de stenen in handen hebt, dan ben je wellicht wat rustiger. Als je de stenen niet in handen hebt, dan ben je wat zenuwachtiger", zegt Bosz enigszins cryptisch.

Hij lijkt te doelen op de komst van Ricardo Pepi en Noa Lang. Mede door deze aankopen vindt hij dat het fundament van de ploeg al staat. Ook denkt hij dat zijn ploeg tegen de druk kan. "Dat moet bij PSV." Of het allemaal goed genoeg is voor Europese wedstrijden, durft hij nog niet te zeggen. "Dat zal moeten blijken."