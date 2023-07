Vader verdronken meisje in de VS klaagt 'iceman' Wim Hof aan

'Iceman' Wim Hof is in de Verenigde Staten aansprakelijk gesteld voor de dood van een 17-jarig meisje in augustus vorig jaar. Haar vader, een advocaat, eist van Hof en diens bedrijf Innerfire BV een schadevergoeding van omgerekend bijna 60 miljoen euro.

Zoon Enahm Hof zegt tegen de NOS dat ze het heel erg vinden wat er met het meisje is gebeurd, maar dat het bedrijf en zijn vader niet aansprakelijk zijn voor haar dood. De zaak maakt volgens hem geen enkele kans.

Zwembad

Toen Raphael Metzger op 10 augustus vorig jaar terugkwam van een etentje, vond hij zijn dochter Madelyn Rose dood in het zwembad achter zijn huis in Long Beach, Californië. Uit onderzoek bleek dat ze geen gezondheidsklachten had en geen drugs had gebruikt.

Metzger zegt zijn dat zijn dochter via zijn moeder in aanraking was gekomen met de trainingsmethode van Hof die mensen sterker en gezonder zou moeten maken. De methode bestaat uit ademhalingsoefeningen waarbij je korte tijd het bewustzijn kan verliezen.

Zijn dochter zou de oefeningen bij of in het zwembad hebben gedaan, bewusteloos zijn geraakt en daardoor zijn verdronken. Op haar computer is te zien dat ze naar de pagina's met de methode van Hof heeft gezocht.

Veilige plek

Enahm Hof zegt dat het bedrijf bij de uitleg van de methode altijd waarschuwt om de oefeningen op een veilige plek te doen. "Op onze website, in onze video's, overal staat dat je onze ademhalingsoefeningen niet in het water moet doen en al helemaal niet onder water moet gaan. Ook niet op de fiets of in de auto, maar op een veilige plek, zittend of liggend op de grond."

De vader van het meisje heeft ook haar moeder, zijn ex, verantwoordelijk gesteld. "Maar hij wil ook geld zien, daarom komt hij bij ons."

Volgens Enahm Hof is dat kansloos, onder meer op de formele grond dat het bedrijf geen producten aan inwoners van Californië heeft verkocht. De zaak zou daarom niet in behandeling kunnen worden genomen.