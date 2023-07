Alcaraz is de nieuwe tenniskoning: 'Nog nooit zo'n complete speler gezien'

Djokovic legde tijdens de persconferentie subliem uit wat voor tennisser hij tegenover zich had gehad in de eindstrijd. "Carlos brengt het beste van Roger Federer, Rafael Nadal en mezelf bij elkaar. Hij heeft het beste van drie werelden gecombineerd", zei de 36-jarige Serviër, die zijn eerste ATP-titel in het tennis veroverde toen Alcaraz drie jaar oud was.

"Hij is de meest complete speler die ik ooit heb gezien", zegt tenniscommentator Jan Roelfs, die voor de NOS de eerste week van Wimbledon op de voet volgde. "Hij heeft alles, beheerst alle slagen, is ontzettend snel, misschien wel de snelste speler die we op dit moment kennen in de internationale tenniswereld."

Hij lijkt voorbestemd de tenniswereld de komende jaren met strakke hand te leiden. Met 20 jaar en 72 dagen was Carlos Alcaraz zondag de op twee na jongste winnaar van Wimbledon, nadat hij in een zinderend duel in vijf sets de 36-jarige Novak Djokovic van zijn 24ste grandslamtitel had afgehouden. Is de machtsovername compleet?

Waar Djokovic begin juni de toen uiterst nerveuze jonge Spanjaard in de halve finales van het grandslamtoernooi van Roland Garros opvrat, stond er zondag in Londen een tennisser tegenover de ervaren Serviër die na een snelle verloren eerste set de rug rechtte en liet zien over alle eigenschappen te beschikken die nodig zijn om in de voetsporen van de 'grote drie' (Federer, Nadal, Djokovic, red.) te treden.

"Als je kijkt naar het mentale aspect vind ik ook dat deze finale heeft bewezen dat Alcaraz nu al verder is dan Djokovic. En die leek mentaal onverslaanbaar", geeft Roelfs aan. "Hij pakte de tiebreak in de tweede set van Djokovic. Dat was al een stap, want in de tiebreak is Djokovic ongenaakbaar geweest de laatste tijd."

Fenomenaal

Kristie Boogert, oud-proftennisster en al jaren tenniscommentator bij Eurosport, zag een fenomenale Spanjaard aan het werk. "Hij heeft alles in huis. Hij kan verdedigen, kan versnellen, kan naar het net, heeft een slice in huis en hij kan goed serveren. En hij heeft een ongelooflijk goed hoofd op dat lichaam staan. Zijn vechtlust is enorm."