MH17-ramp na negen jaar herdacht: 'Nog altijd een dag met een zwart randje'

Inmiddels is het negen jaar geleden dat de MH17 boven Oekraïne met een raket uit de lucht werd geschoten. Alle 298 inzittenden, van wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven.

"Het noemen van de namen is van het grootste belang", zei Piet Ploeg van Stichting Vliegramp MH17 bij de herdenking. "Want als je naam niet meer wordt genoemd, word je vergeten. En dat zal nooit gebeuren."

Negen jaar na de ramp met de MH17 zijn de slachtoffers herdacht bij het nationaal monument in Vijfhuizen. Dat gebeurde met twee minuten stilte en het voordragen van alle namen van de slachtoffers.

Ieder jaar wordt de ramp herdacht. Wel heeft de Stichting Vliegramp MH17 besloten eens in de vijf jaar groots te herdenken. De eerstvolgende grote herdenking is volgend jaar. Voor dit jaar gold dat het betrekkelijk eenvoudig werd gehouden.

Naast de bijeenkomst bij het nationaal monument zijn de slachtoffers van de ramp ook in Hilversum herdacht. "Het is nog altijd een dag met een zwart randje", zegt Thomas Schansman, wiens zoon in het vliegtuig zat, tegen NH Nieuws.

"M'n jochie was toen 18 jaar. Hij zou nu dus 27 zijn", zei Schansman tijdens de herdenking. "Dan zie je zijn vrienden allemaal groter en sterker worden, sommigen zijn zelfs al vader. Dat gaat bij hem nooit gebeuren. Dat doet pijn."