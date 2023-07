Bedrijven in onzekerheid na nationalisatie Carlsberg en Danone in Rusland

Bedrijven die nog actief zijn in Rusland, tasten in het duister over het risico dat ook hun divisies in het land worden genationaliseerd. Vanmorgen bleek dat de Russische overheid de controle over de Russische activa van het Franse voedingsmiddelenconcern Danone en de Deense bierbrouwer Carlsberg heeft overgenomen. Dit gebeurde volgens een decreet van president Vladimir Poetin.

Unilever zegt desgevraagd kennis te hebben genomen van de nationalisatie van de Russische vestigingen van Danone en Carlsberg. Een woordvoerder benadrukt dat het bedrijf zijn positie in Rusland "nauwlettend" blijft volgen. Maar vooralsnog blijft de divisie, zoals eerder besloten, onder restricties doordraaien om "te voorkomen het direct of indirect in handen van de Russische staat terechtkomt. "En om onze mensen te helpen beschermen."

Zorgen

ING is bezig met het afbouwen van de zakenbank in Rusland. Een woordvoerder hier zegt niet in te kunnen schatten of de nationalisatie van Danone en Carlsberg de dreiging heeft vergroot dat de ING-tak door de Russische overheid kan worden overgenomen. "De situatie in Rusland en Oekraïne baart ons al zorgen sinds het uitbreken van de oorlog. Die bezorgdheid is niet verminderd", laat de bank weten.

De Russische ING-divisie wordt afgebouwd door geen nieuwe kredieten meer te verstrekken en de oude versneld af te laten lossen. "Sinds het uitbreken van de oorlog tot en met het eerste kwartaal van dit jaar is onze blootstelling aan Rusland en op Russische klanten minder dan een derde van het oorspronkelijk uitstaande bedrag", zegt ING. Hoeveel de blootstelling nu is wordt begin volgende maand duidelijk als ING de nieuwe kwartaalcijfers publiceert.

Situatie onveranderd

Bavaria zegt geen risico meer te lopen in Rusland. Moederbedrijf Swinkels heeft in april een punt gezet achter een deal met de Moscow Brewing Company (MBC) om Bavaria in Rusland op de markt te brengen. "Voor ons is de situatie niet gewijzigd", zegt een woordvoerder. "Wij hebben geen bezittingen in Rusland, we hebben geen brouwerij en ook geen medewerkers in Rusland."

Carlsberg had juist een koper voor de divisie gevonden. Er werd gewacht op goedkeuring nadat op 23 juni de koopovereenkomst was getekend. Maar tot verrassing van het bedrijf namen de autoriteiten de brouwerij vanmorgen opeens over.

Ook Heineken maakte eerder bekend dat het een koper had gevonden voor de divisie in Rusland en dat er alleen nog goedkeuring door de Russische autoriteiten nodig was. Of de nationalisatie van Carlsberg roet in het eten kan gooien is niet duidelijk. Heineken reageerde vandaag niet op vragen van de NOS.