Podcast De Dag: GroenLinks en PvdA, een complexe liefde

Het is de dag van de waarheid voor de 'Linkse Samenwerking'. Leden van GroenLinks en de PvdA stemmen er waarschijnlijk mee in dat de partijen de komende Tweede Kamerverkiezingen in gaan met één kandidatenlijst en één programma. Een belangrijke volgende stap in de samensmelting van de partijen.

In deze podcast vertellen Andrée van Es en Job Cohen, twee prominente oudgedienden van GroenLinks en PvdA, hoe de liefde tussen de partijen jarenlang ver te zoeken was. En welke verschillen in ideologie en partijcultuur hier en daar nog altijd tot gemor onder leden leidt. Ook zijzelf hebben die verschillen gevoeld, vertellen ze. Toch zijn ze allebei uitgesproken voorstanders van een uiteindelijke fusie van de partijen.

Van Es is oud-voorvrouw van de PSP, een van de vier partijen die in 1990 opgingen in GroenLinks . Ze vertelt hoe moeilijk maar ook noodzakelijk het overbruggen van verschillen en het zoeken naar een nieuwe politieke identiteit kan zijn.

Oud-partijleider van de PvdA Cohen kijkt met een ongemakkelijk gevoel terug op het verleden van zijn partij, en ook zijn eigen rol daarin. Er zijn duidelijk fouten gemaakt, zegt hij met de blik van nu. En de enige oplossing is volgens hem een brede progressieve beweging die weer vertrouwen in de overheid én in een oplossend vermogen van die overheid kan terugbrengen.

